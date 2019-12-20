Анна Седокова полуобнажённым видом ответила на критику Ксенией Собчак «голых» фотографий

20.12.2019, 12:04, Разное

Несколько дней назад журналист и телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал нелестным высказыванием в адрес «женщин 40+», публикующих «голые» фотографии. Популярная исполнительница Анна Седокова в соцсети обнародовала снимок в полуобнажённом виде, тем самым ответив на критику блогера.
Анна Седокова, недавно отпраздновавшая 37-й день рождения, в недавней публикации порассуждала на тему критики Собчак «голых» фото, заметив, что у неё осталось всего три года, после чего и в её адрес могут появляться «упрёки общественных деятелей». Певица призналась, что ей неприятны стереотипы, которыми мыслят многие, равно как и слово «старая» в свой адрес от других женщин. Седокова не отрицает, что восхищается ногами Бондарчук, прессом Ники Белоцерковской и мозгом Собчак, а потому призвала прекратить «мериться достоинствами» как мужчины, а, напротив, поддерживать друг друга, независимо от возраста и откровенности обнародованных фото.

В комментариях многие подписчики и коллеги поддержали мнение Анны Седоковой, говоря о том, что показывать по-настоящему красивое тело не стыдно и в «40+». Светлана Бондарчук восхитилась формами певицы, написав, что такие кадры ей можно публиковать ещё несколько десятилетий. Модель же, в свою очередь, не собирается останавливаться и всё так же будет демонстрировать в соцсети «эротичность и откровенность».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Второй представитель правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Сообщается на сайте СК России. Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика