Анна Седокова полуобнажённым видом ответила на критику Ксенией Собчак «голых» фотографий

Несколько дней назад журналист и телеведущая Ксения Собчак спровоцировала скандал нелестным высказыванием в адрес «женщин 40+», публикующих «голые» фотографии. Популярная исполнительница Анна Седокова в соцсети обнародовала снимок в полуобнажённом виде, тем самым ответив на критику блогера.

Анна Седокова, недавно отпраздновавшая 37-й день рождения, в недавней публикации порассуждала на тему критики Собчак «голых» фото, заметив, что у неё осталось всего три года, после чего и в её адрес могут появляться «упрёки общественных деятелей». Певица призналась, что ей неприятны стереотипы, которыми мыслят многие, равно как и слово «старая» в свой адрес от других женщин. Седокова не отрицает, что восхищается ногами Бондарчук, прессом Ники Белоцерковской и мозгом Собчак, а потому призвала прекратить «мериться достоинствами» как мужчины, а, напротив, поддерживать друг друга, независимо от возраста и откровенности обнародованных фото.



В комментариях многие подписчики и коллеги поддержали мнение Анны Седоковой, говоря о том, что показывать по-настоящему красивое тело не стыдно и в «40+». Светлана Бондарчук восхитилась формами певицы, написав, что такие кадры ей можно публиковать ещё несколько десятилетий. Модель же, в свою очередь, не собирается останавливаться и всё так же будет демонстрировать в соцсети «эротичность и откровенность».

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