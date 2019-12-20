«Мне жаль таких бедолаг»: Анастасия Волочкова посвятила хейтерам пост в Instagram

Известная балерина Анастасия Волочкова, уставшая от льющейся в её адрес многочисленной оскорбительной критики, посвятила хейтерам на своей странице в Instagram продолжительный пост. Звезда порассуждала о причинах, заставляющих интернет-пользователей выплёскивать свой негатив на более успешных людей, которых они даже не знают лично, и выразила жалость к ним.

Анастасия Волочкова считает, что на такие поступки их толкает, в первую очередь, зависть, а также неудовлетворенность жизнью, безделье, ущербность, недолюбленность, отсутствие самореализации, недостаток воспитания. Но вместо того, чтобы приводить свою жизнь в порядок, хейтер начинает осуждают личностей, которые успешны, причём делает это с максимальной «желчью» и бестактностью. Танцовщица назвала такой путь «ведущим в никуда», отметив, что это всё же их собственный выбор.

«Если честно, мне жаль таких бедолаг. В отличие от них, в моей жизни намного больше людей, которые меня уважают и любят», – написала Анастасия Волочкова.



По словам балерины, все те, кто её знают лично, в один голос утверждают: в реальной жизни она совсем не такая, как можно подумать из образа, созданного «толпой», «недоброжелателями» и работниками СМИ.

«Меня любят за то, что я искренняя, добрая, открытая и настоящая. Я всех люблю и от всего сердца желаю недоброжелателям благ», – подытожила свой Instagram-пост звезда, напомнив, что лишь добрый, правдивый, умеющий любить, милосердный человек может быть счастливым.

Стоит отметить, чем чаще Анастасия Волочкова пыталась вступать в дискуссии с хейтерами, тем больше раздавалось в её адрес критики. Иногда светская львица отключала возможность комментировать свои публикации, но сейчас переменила своё отношение к данной ситуации.



Свой Instagram-пост Анастасия Волочкова сопроводила фотоснимком, на котором запечатлена в деловом костюме и с соответствующей причёской. В комментариях подписчики звезды посоветовали ей почаще представать перед публикой именно в таких «приличных» нарядах, и тогда в её адрес не будет литься столько осуждения.

«Скорее всего, Вы являетесь хорошим человеком, но своим же поведением провоцируете негативную реакцию», – написала одна из подписчиц. Второй фолловер поддержал балерину такими словами: «Анастасия, если Вас так часто обсуждают, это значит, что Вы интересны людям».

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