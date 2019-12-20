«А вы останьтесь»: Брэд Питт последним покинул вечеринку в доме Дженнифер Энистон

Инсайдеры продолжают делиться подробностями рождественского ужина, который устраивала у себя дома недавно Дженнифер Энистон. Как известно, на «tree trimming party» (вечеринку по украшению елки) она пригласила больше 50 друзей, в числе которых были Лиза Кудроу с супругом, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак, Кейт Хадсон, Риз Уизерспун и многие другие. Был в списке гостей и бывший супруг актрисы Брэд Питт. Он, по сообщениям Entertainment Tonight, прибыл одним из первых около 7 вечера, а покинул вечеринку в числе двух последних гостей.
Одетый в темный бомбер и кепку, он покинул дом Дженнифер около 11 вечера. Его встречал охранник, который все это время ждал его в машине.
Новости о возобновлении своего романа, которые экс-супруги слышат на протяжении последних 14 лет, ровно с того момента, как они расстались, начали возникать в разных СМИ. Что думает о подобных слухах сам Питт, можно узнать здесь.Брэд Питт
Между тем повод собрать такую же внушительную толпу звездных гостей был на этой неделе и у самого Питта, который 18 декабря отмечал 56-летие. Однако, по данным E! News, актер предпочел шумной вечеринке тихий семейный ужин в компании самых важных людей в своей жизни — детей, с которыми у него с недавних пор появилась возможность общаться. Шайло, Нокс и Вивьен, трое биологических детей Питта и Джоли, побывали у него в гостях в этот вечер.
Они отпраздновали день рождения отца в его доме в Голливуде, а после отправились домой к матери вместе с телохранителем,
— докладывают инсайдеры.
Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми
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