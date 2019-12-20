«Это жутко»: Крис Дженнер напугала Ким Кардашьян своей восковой копией

Крис Дженнер пригласила свою дочь Ким Кардашьян, а также Джона Ледженда и Крисси Тейген поужинать у себя дома в преддверии Рождества, а заодно показать праздничные украшения и один необычный элемент… декора, который для нее изготовили на заказ. Голливудский музей восковых фигур создал точную копию хозяйки дома. Двойника, одетого в черный костюм в блестках, Крис усадила за праздничный стол, шокировав своих гостей.
Вы, ребята, понятия не имеете, насколько правдоподобно это выглядит! Это какое-то безумие! На ней ее любимый смокинг Dolce&Gabbana. Все отражено точь-в-точь, до мельчайших деталей (Ким показывает на родинку на подбородке — прим. ред.). Тут даже линия роста волос ее! Я не могу передать, насколько удивительно и жутко это выглядит,
— не сдержала эмоций Ким, снимая на видео лицо воскового двойника матери.
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Ким Кардашьян с восковым двойником своей матери КрисКрисси Тейген не может поверить своим глазам, что это восковая копия
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