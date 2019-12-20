Корреспондента «Коммерсанта» задержали возле здания ФСБ

20.12.2019, 11:59, Разное

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ в Москве. Журналист снимал сюжет о стрельбе на Лубянке. Сейчас он находится в ОВД «Мещанский».

Незадолго до задержания к корреспонденту подошел мужчина, который в грубой форме попросил его убрать камеру. «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел!», – цитирует его «Коммерсантъ».

Спустя некоторое время к Роману Дорофееву подошел человек в форме и попросил пройти с ним в отделение полиции. В ОВД «Мещанский» сообщили, что сейчас журналист «дает объяснения». Другие подробности пока не раскрываются.



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