Корреспондента «Коммерсанта» задержали возле здания ФСБ

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ в Москве. Журналист снимал сюжет о стрельбе на Лубянке. Сейчас он находится в ОВД «Мещанский».

Незадолго до задержания к корреспонденту подошел мужчина, который в грубой форме попросил его убрать камеру. «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел!», – цитирует его «Коммерсантъ».

Спустя некоторое время к Роману Дорофееву подошел человек в форме и попросил пройти с ним в отделение полиции. В ОВД «Мещанский» сообщили, что сейчас журналист «дает объяснения». Другие подробности пока не раскрываются.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Второй представитель правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Сообщается на сайте СК России. Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том […]