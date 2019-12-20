В Сочи отремонтируют дома, на которые пожаловались Путину

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал оперативно провести косметический ремонт в двух муниципальных домах, на которые пожаловались президенту Владимиру Путину.

«С сегодняшнего дня с 8 утра там находятся все руководители отраслевых подразделений, которые, начиная с фундамента, полностью обследуют этот дом. В ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, проведен косметический ремонт во всех квартирах. Всем людям преклонного возраста медицинская помощь окажется», – сообщил Копайгородский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе беседы с жителями выяснилось, что не уделялось должного внимания крыше дома, из-за чего в прихожей квартиры пожилой семейной пары на 10-м этаже появилась небольшая дырка в потолке. Крыша будет также отремонтирована.

«Главная просьба жителей – у них когда-то была перед домом детская спортивная площадка, где они гуляли. Площадку по каким-то причинам демонтировали несколько лет назад. Вчера дал поручение, чтобы эту площадку максимально быстро восстановили по желанию жителей дома. Я думаю, что с учетом нашего контроля, лично находится на моем контроле, мы в ближайшее время наведем порядок», – добавил мэр города.

В четверг в ходе большой пресс-конференции президента журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях – заселяют посторонних лиц и взимают плату. После пресс-конференции власти города выехали к этим домам, осмотрели квартиры и побеседовали с жителями. По данным властей, в домах не проживают сейчас ветераны Великой Отечественной войны, а часть квартир в них предоставлены в качестве служебных. При этом дома не являются аварийными и подлежащими сносу.

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