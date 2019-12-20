В Сочи отремонтируют дома, на которые пожаловались Путину

20.12.2019, 11:59, Новости дня

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал оперативно провести косметический ремонт в двух муниципальных домах, на которые пожаловались президенту Владимиру Путину.

«С сегодняшнего дня с 8 утра там находятся все руководители отраслевых подразделений, которые, начиная с фундамента, полностью обследуют этот дом. В ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, проведен косметический ремонт во всех квартирах. Всем людям преклонного возраста медицинская помощь окажется», – сообщил Копайгородский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе беседы с жителями выяснилось, что не уделялось должного внимания крыше дома, из-за чего в прихожей квартиры пожилой семейной пары на 10-м этаже появилась небольшая дырка в потолке. Крыша будет также отремонтирована.

«Главная просьба жителей – у них когда-то была перед домом детская спортивная площадка, где они гуляли. Площадку по каким-то причинам демонтировали несколько лет назад. Вчера дал поручение, чтобы эту площадку максимально быстро восстановили по желанию жителей дома. Я думаю, что с учетом нашего контроля, лично находится на моем контроле, мы в ближайшее время наведем порядок», – добавил мэр города.

В четверг в ходе большой пресс-конференции президента журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях – заселяют посторонних лиц и взимают плату. После пресс-конференции власти города выехали к этим домам, осмотрели квартиры и побеседовали с жителями. По данным властей, в домах не проживают сейчас ветераны Великой Отечественной войны, а часть квартир в них предоставлены в качестве служебных. При этом дома не являются аварийными и подлежащими сносу. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Второй представитель правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Сообщается на сайте СК России. Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика