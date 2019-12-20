Люди начали нести цветы к приемной ФСБ на Лубянке

20.12.2019, 11:58, Новости дня

Цветы в память о погибшем в ходе перестрелки накануне сотруднике ФСБ появились около приемной спецслужбы на Лубянке в Москве.

По словам источника, гвоздики лежат на окне около входа в приемную ФСБ, около самого здания несут службу усиленные наряды полиции. О стрельбе ничего уже не напоминает, передает ТАСС. Возле здания культурного центра ФСБ, где был убит нападавший, не осталось никаких следов произошедшего. Все прилегающие к зданию ФСБ улицы свободны для прохода и проезда.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.



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