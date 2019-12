Швец: Трамп уже считается подвергнувшимся импичменту. Но практически известно, что Сенат оставит его на должности

Президент США Дональд Трамп уже считается подвергнувшимся импичменту, однако Сенат, скорее всего, оставит его на должности главы государства. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сказал эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

«Процесс импичмента в США состоит из двух частей. Палата представителей действует как своего рода ФБР – проводит расследование и по его результатам объявляет или не объявляет импичмент. Это как вынесение обвинения в уголовном праве. Теперь это должно поступить в Сенат. И уже он на основании расследования должен принять решение – убирать Трампа или нет. Трамп уже считается подвергнувшимся импичменту. Он третий президент в истории США, подвергшийся импичменту. Дальше ситуация практически известна: Сенат оставит его на должности. Теперь судьба Трампа зависит от следующих президентских выборов. Последние опросы по штатам показывают, что он проигрывает. Но в целом ситуация 50 на 50 – может, выиграет, а может, и проиграет», – отметил Швец.

По его словам, отставки предыдущих президентов США Билла Клинтона и Ричарда Никсона не имели такого резонанса в стране как импичмент Трампу.

«Теперь что касается Украины. Украина оказалась в центре этого процесса импичмента. В Америке разберутся. Тут нешуточная борьба. Я не помню такого. Когда Клинтона подвергли импичменту, такого накала не было. Никсон даже не довел дело до голосования в Палате представителей – ушел в отставку сам. Сейчас ситуация беспрецедентная по накалу. В этой связи Украине нужно держаться от всех этих процессов как можно дальше. К сожалению, я наблюдаю, что этого не происходит. Я слышал, что некие горячие головы пытаются уговорить президента [Украины Владимира] Зеленского как можно скорее, чуть ли не накануне Рождества, приехать в Америку с визитом. Этого делать не следует ни в коем случае. Если он приедет, его будут использовать по полной программе. Представьте себе ситуацию: сейчас используют Украину республиканцы, а через год придут демократы. И что дальше? Украина так и будет то с одним, то с другим? Нельзя так. Надо вести себя солидно. К тебе будут уважительно относиться только тогда, когда ты сам себя уважаешь. Ни под каким видом президент Зеленский не должен ехать с визитом в США, пока история с импичментом не получит логического завершения», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не заинтересован в проигрыше Трампа на выборах президента США в 2020 году.

«Вариант того, что Трамп проиграет следующие выборы для Москвы смерти подобен. Путин как всегда вляпался по полной программе. Если следующим президентом станет демократ, то весь гнев демократов обрушится на того, кто помог Трампу прийти к власти, а это Путин. То есть для Путина исход следующих президентских выборов в США – вопрос жизни и смерти. Поэтому сейчас на территории Украины разворачивается крупнейшее активное мероприятие российских спецслужб и Кремля, которое имеет целью массированное вмешательство в следующие президентские выборы в США руками Украины. Бывают такие критические ситуации для Кремля, когда они вынужденно палят свою глубоко законспирированную, действующие многие годы агентуру. И вот некоторые горячие головы из числа этой агентуры в Украине сейчас начинают орать, что давайте начнем широкомасштабное расследование», – сказал Швец.

Он отметил, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани находится под следствием в США, в том числе из-за своих «проделок» в Украине.

«Сначала говорили об [экс-вице-президенте США Джо] Байдене и Burisma, сейчас – вообще обо всех демократах речь. Это могут делать только исключительно полезные идиоты (но я не думаю, что эта так) или полностью зависимые, находящиеся на содержании и слепо выполняющие приказы Кремля люди. Они пытаются втянуть Украину в скандал, из которого она в добром здравии не выберется. При этом их друг Джулиани уже находится в США под следствием, в том числе в связи со своими проделками в Украине. Поэтому убедительно рекомендую: никаких публичных телодвижений, которые позволили бы обвинить Украину в том, что она склоняется то ли в одну, то ли в другу сторону по отношению к американскому политикуму, сейчас быть не должно. Нужно день простоять, ночь продержаться и посмотреть, что будет на президентских выборах. Потому что, если победят демократы, ситуация для Украины (и для Кремля) будет совсем иная, нежели она есть сейчас. Если останется Трамп, то хуже уже не будет», – резюмировал собеседник.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес «беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства». Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Трамп назвал импичмент незаконным и намекнул, что победит на выборах президента США в 2020 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

