Ветеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружием

«Прибыть с оружием в центр Москвы было очень просто вчера, сегодня и будет завтра. Я думаю, ежеминутно люди с оружием проезжают по улице Большая Лубянка», – сообщил газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя появившиеся подробности совершенного в четверг нападения возле главного здания ФСБ в центре Москвы и сведения о личности предполагаемого преступника.

«Представьте, что у вас есть оружие, есть официальное разрешение на него, как это было у убитого преступника, – сказал вице-президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Алексей Филатов. – Он и раньше брал оружие из сейфа, передвигался с ним по Москве, например, до тира. Может быть, даже не в одном тире занимался. Кладет в сумку или прячет под плащ, в котором он любил ходить, садится в такси и едет в центр города. Таких случаев может быть в день сотни. Как можно это предотвратить?».

У спецслужб нет устройств, которые считывают мысли тех, кто приезжает в центр города, продолжил эксперт. Любой человек может с оружием приехать в центр города. Оружие в РФ не запрещено. Есть условия его перевозки, хранения. Но как это проверить? Каждую машину останавливать и досматривать? Это невозможно, констатировал Алексей Филатов.

«Прибыть с оружием в центр Москвы было очень просто вчера, сегодня и будет завтра.

Я думаю, ежеминутно люди с оружием проезжают по улице Большая Лубянка.

У кого-то наградной ствол, у кого-то служебный, у кого-то разрешение есть на оружие, которое должно дома лежать. К сожалению это отследить не может никто, никак и нигде. Поэтому в том, что человек приехал туда с оружием, ничего необычного нет. И странно, что обыватели возмущаются, мол, «где же были спецслужбы»», – акцентировал вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

Другой вопрос, что в такой достаточно серьезной перестрелке пострадали только сотрудники силовых структур, отметил он. Вот это практически чудо. А также профессиональная готовность людей, которым положено по их служебным обязанностям рисковать своей жизнью, подставлять себя под пули. Что и было сделано. Был предпринят должный отпор. К сожалению, в этом бою один сотрудник погиб, сказал Филатов.

«Что касается превентивных мер, то отследить подготовку к подобному теракту возможно только при помощи родственников и близких к преступнику людей. Но в данном случае, мы уже знаем, что у человека не было ни девушки, ни собственной семьи. Он жил с мамой. Говорил ей, что ездит каждый день на работу. Чем он на самом деле занимался в это время и на что жил, не известно. Террорист не имел вредных привычек, не был замечен в связи с радикальными организациями», – поделился собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, журналисты выяснили подобности жизни 39-летнего Евгения Фатиховича Манюрова, который, как сообщается, в четверг вечером открыл огонь у здания ФСБ в центре Москвы.

Большую часть жизни Манюров работал в разных ЧОПах. Кроме того, у мужчины был свой бизнес: он занимался консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. Впрочем, компания была закрыта в 2015 году.

При обыске в квартире у Манюрова было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.

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