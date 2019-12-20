«Для меня это развлечение»: Навку сняли во время утех с Жасмин

На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этом году к Красной площади, ГУМу, Москва-Сити добавились инновационный центр «Сколково», поезда и платформы Центральных диаметров.

Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка снимались на катке ВДНХ. В прошлом году на съемках Новогодней ночи на Первом сложился их дуэт. Теперь же красавицы решили закрепить успех и исполнили русскую кавер-версию шлягера Pasadena.

Артисты балета скользили по катку с бенгальскими огнями в руках и создавали новогоднее настроение. Но вот незадача, на улице +4 и идет дождь. «Снег пошел!» – скомандовал режиссер, и хлопья искусственного снега закружились в воздухе.

«На ВДНХ я оказалась впервые за много лет, – призналась Жасмин. – Очень красивое место. Обязательно приду сюда с детками покататься на коньках».

«Конечно же, я не певица и не претендую на эту роль, – говорит Татьянка Навка. – Для меня это больше развлечение. Мне кажется, это очень здорово. И память о таких съемках сохранится на всю жизнь».

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