«Для меня это развлечение»: Навку сняли во время утех с Жасмин

На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этом году к Красной площади, ГУМу, Москва-Сити добавились инновационный центр «Сколково», поезда и платформы Центральных диаметров.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка снимались на катке ВДНХ. В прошлом году на съемках Новогодней ночи на Первом сложился их дуэт. Теперь же красавицы решили закрепить успех и исполнили русскую кавер-версию шлягера Pasadena.
Артисты балета скользили по катку с бенгальскими огнями в руках и создавали новогоднее настроение. Но вот незадача, на улице +4 и идет дождь. «Снег пошел!» – скомандовал режиссер, и хлопья искусственного снега закружились в воздухе.
«На ВДНХ я оказалась впервые за много лет, – призналась Жасмин. – Очень красивое место. Обязательно приду сюда с детками покататься на коньках».
«Конечно же, я не певица и не претендую на эту роль, – говорит Татьянка Навка. – Для меня это больше развлечение. Мне кажется, это очень здорово. И память о таких съемках сохранится на всю жизнь».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Здравствуйте, уважаемые читатели. Продолжаю начатую тему «фальшивок» :о))) Оказывается, досадное произшествие надолго запомнилось не только неудачливому селфисту, но и нашим бравым опровергателям истории/ Всё дело, оказывается в «костяной» ноге, которой у античной статуи быть просто не должно быть :о) И вывод-то сам напрашивается — статуя — не времён древнего Рима или, даже, древних греков. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Шепелев и его новая возлюбленная готовятся к свадьбе / 11 ноября
- О предсказании Нострадамуса и наступлении «золотого века» в России заговорили в Сети / 28 ноября
- Мнение: Стеклянная полиция, титановый суд / 9 декабря
- Мнение: Подключение ресурсов / 9 декабря
- Мнение: Вонючки / 22 ноября
- «Мне этого Киева не жаль вообще»: Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел столицы «Градами» / 12 декабря
- Наука: «Вам надо, вы и делайте»: как жизнь из чувства долга делает несчастным / 27 ноября
- «Союзмультфильм» выпустит в декабре продолжение мультфильма «Умка» / 26 ноября