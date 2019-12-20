Европа потребовала от Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь

Евросоюз призвал Белоруссию провести реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь, информирует Европейская служба внешних связей.
Представители Евросоюза призвали власти Белоруссии незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии.
«ЕС подтвердил свое несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Белоруссией моратория в качестве первого шага к ее отмене», – передает «Интерфакс» сообщение службы.
Напомним, в августе начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило заявил, что вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен становиться инструментом давления в диалоге со странами Европы.
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