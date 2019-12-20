Корреспондента «Коммерсанта» задержали на Лубянке

Корреспондент газеты «Коммерсант» Роман Дорофеев задержан в пятницу утром во время съемки в прямом эфире на Лубянке.
До задержания, около 10.50, к корреспонденту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны, ***? Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***», пишет «Коммерсант».
Спустя несколько минут к журналисту вновь подошли и в грубой форме предложили «пройти» с ними. При задержании Дорофеев показал удостоверение журналиста. Не объясняя причин, его отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. В настоящее время связи с журналистом нет.
В приемной ФСБ подтвердили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств». Там заявили, что Дорофеев якобы не предоставил документы, подтверждающие статус журналиста.
Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, им оказался 39-летний Евгений Манюров, он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Здравствуйте, уважаемые читатели. Продолжаю начатую тему «фальшивок» :о))) Оказывается, досадное произшествие надолго запомнилось не только неудачливому селфисту, но и нашим бравым опровергателям истории/ Всё дело, оказывается в «костяной» ноге, которой у античной статуи быть просто не должно быть :о) И вывод-то сам напрашивается — статуя — не времён древнего Рима или, даже, древних греков. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александр Мясников назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать / 1 ноября
- Сребреница / 11 декабря
- Захотелось еще санкций: Facebook сообщает о новой атаке троллей из РФ / 25 октября
- Азиза назвала переживания из-за невостребованности истинной причиной смерти Началовой / 11 декабря
- Мнение: Не обиделась на совет / 24 октября
- «Группа отморозков»: Асмус грозит кровавая расправа / 11 ноября
- Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина / 6 декабря
- Мнение: Случай в магазине. Заметка с натуры / 16 ноября