В Подмосковье закрыли подпольное казино

В подмосковном городе Орехово-Зуево полицейские обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания.
По данным сайт «Подмосковье сегодня», казино работало преимущественно в ночное время. Попасть в него могли только постоянные клиенты после предварительного звонка.
Отмечается, что правоохранители изъяли из зала 36 игровых автоматов. По подозрению в организации подпольного казино была задержана 36-летняя местная жительница.
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