НБУ ввел в обращение монету 5 грн и обновленную банкноту 50 грн

20 декабря Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн, а также монету номиналом 5 грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которое содержит более надежные и защищенные от подделок банкноті, а также обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства», – отметили в пресс-службе.

Банкноты номиналом 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно – в результате естественного износа – будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, добавили в НБУ.

В 2020 году Нацбанк планирует ввести в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн и монету 10 грн. Постепенно банкнотно-монетный ряд сократят до 12 позиций: монеты 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн, а также банкноты 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн и 1000 грн.

Банкноту номиналом 1000 грн ввели в обращение 25 октября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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