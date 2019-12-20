И Меркель не помогла

Мерзнущие пятую зиму жители Омского пригорода попросили помощи у канцлера Германии. Ответ — неутешительный.

Жители села Звонарев Кут (Азовский немецкий национальный район) пятый год подряд жалуются на допотопную котельную, плохо изолированную теплотрассу и холод в многоквартирном доме № 34 по улице Школьной. Температура воздуха на их жилплощади не превышает зимой +16 градусов по Цельсию, а в угловых квартирах + 14 (по минимальному нормативу должна быть на 6 градусов выше). В доме проживают семьи с маленькими детьми, пенсионеры, есть среди жильцов и инвалиды.

Мерзнут и работники почтового отделения, которое расположено в этом же доме на первом этаже, мерзнут ученики и учителя средней школы, где уроки из-за холода сокращены до 30 минут.

Обращались селяне за помощью во все инстанции — от сельской администрации до главы государства. Петиции их возвращаются на местный уровень власти, которая в течение пяти лет дает один и тот же ответ: в районном бюджете на реконструкцию котельной средств нет. И в планах строительства на 2020 год не предусмотрен ее перевод с угля на природный газ. Так сказано в ответе заместителя главы района В.Р. Штайнбрехера.

В общем, ждать от властей людям нечего. На днях пришли они со своей бедой в Областной комитет по правам человека — единственную организацию, которая никогда не отмахивается от жилищно-коммунальных, да и других проблем омичей.

Например, 7 лет назад председатель комитета Валентин Кузнецов отстоял в суде право жителей этого же селения на бесплатное подключение к магистральной газовой трубе. Многокватирник на улице Школьной тогда в программу газификации не был включен: он по-прежнему отапливается углем, причем, как пишут селяне в многочисленных челобитных к властям, очень низкого качества.

На сей раз правозащитник посоветовал селянам, раз уж они прошли все инстанции в Российской Федерации, обратиться в Бундестаг.

— Это не шутка и не провокация, — пояснил «Новой» Валентин Николаевич.

— Над Азовским районом с момента его образования взяло шефство правительство Германии: помогало строить жилые дома, развивать предприятия, выделяло кредиты здешним фермерам и т.д.

Район этот был образован в результате проведения референдума в 1991 году. И в первые годы его существования «финансовое содействие» азовчанам со стороны немецкого государства действительно активно оказывалось. Поэтому обращение к шефам выглядело в сложившейся ситуации вполне естественным.

Перечислив свои мытарства и упомянув об «успешном строительстве газопровода «Северный поток — 2» в Германию и другие европейские страны», они попросили канцлера Ангелу Меркель оказать им помощь «в выживании в сибирских условиях».

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Обращение было принято 12 декабря и отправлено в тот же день по электронному адресу Бундестага. Ответ пришел 17 декабря, и он, увы, неутешительный.

«Описание трудных жизненных обстоятельств потрясает и угнетает одновременно», — пишет сотрудник Бундестага Майк Сидорук, объясняя, почему фрау Меркель не в состоянии лично ответить омским селянам. В то же время нельзя сказать, что Германия отнеслась к их просьбе совсем безучастно. Чиновник сообщает, что «Немецкое энергетическое агентство разработало систему управления климатом и энергией, которая позволяет муниципалитетам устойчиво снижать ее потребление». Как следует из ответа, это агентство сотрудничает с российскими партнерами, разрабатывая «инструментарий для адаптации» немецкой системы к российским условиям. Майк Сидорук оставил селянам контакты российской партнерской организации.

Но звонаревокутцы пойдут, скорее всего, другим путем. 12 лет назад жители другого пригородного омского села — Верхний Карбуш, три года прожившие без тепла (за это время два местных жителя скончались от переохлаждения), добились проведения в их дома газа и даже возврата всей взысканной с них незаконной платы — по 50 тысяч рублей на семью. Помогла им бессрочная голодовка, которую поддержали в обращении к губернатору все 164 двора.

Георгий Бородянский

специально для «Новой»

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Источник: Новая газета

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