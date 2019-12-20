Анна Хилькевич горюет из-за ошибок прошлого

Светская львица призналась, что после рождения второго ребенка поняла ошибки, которые допускала с первым. Из-за этого у Арианны сформировался ряд качеств, которые немного усложняют жизнь ее родителям.

«Помню, Ариаша маленькая была. Вот вокруг нее лежат какие-то игрушки, она что-то хочет взять – а я уже раз, и ей дала. А ребенок должен сам дотянуться, совершить какое-то самостоятельное действие. Еще у Арианны была привычка все, что у нее в руках, бросать на пол, если увидела что-то поинтереснее. Она не желала ничего за собой убирать, у нас шли постоянные бои из-за этого», – поведала Анна в эксклюзивном интервью «7Дней».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 18 Дек 2019 в 3:43 PST

Сейчас девочка все время требует к себе повышенного внимания. Несмотря на то, что Арианна – старший ребенок в семье, она занимает 80% времени матери.

«Но мы сами виноваты. Своей гиперопекой, любовью мы разбаловали дочь», – призналась актриса.

По словам Хилькевич, дочь не любит играть одна. Ей необходимо общество, поэтому она всегда вовлекает в процесс родителей или их друзей. Также малышка не может уснуть, если мама не сидит возле нее. Даже одевает ее Анна, хотя в детском саду Арианна делает это самостоятельно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Конфликт на заседании произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения. Парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и «Батьківщини» начали кричать «Позор!» и потребовали завершить заседание. При этом нардеп от «Батьківщини» […]