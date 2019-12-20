Голикова объяснила разрыв в зарплатах российских врачей

Разница в зарплатах российских медиков связана с тем, что регионы не всегда придерживаются рекомендаций по окладам, которые направляет Российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям при правительстве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор», – отметила вице-премьер, передает ТАСС.

По ее слова, несмотря на то, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, и фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. «И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона», – добавила Голикова.

Она напомнила, что ранее президент Владимир Путин сообщил о необходимости прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда. «Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение – сентябрь 2020 года», – добавила она.

В четверг президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что нужно избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.





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