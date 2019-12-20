Мнение: За что я не люблю коллективные блоги

Дикарь по природе своей подлец. Он делает подлости, твёрдо зная, что это добрые дела.

— Зачем ты забил мотыгой Сидорова?

— Сидоров обижал Петрова.

— А зачем ты забил мотыгой Петрова?

— Петров науськивал меня убить Сидорова.

И всё в порядке: Дикарь стоит, уверенно держа мотыгу в руке, и улыбается от осозная собственной моральной правоты.

Культурный человек так не может. Культурный человек после сотой или тысячной переваренной книги постепенно понимает, что магия оправданий больше на него не действует. Культурный человек может очень убедительно, — куда как красивее и логичнее, чем Дикарь, — объяснить, почему он кинул камень в ведьму, и почему этот поступок был правильным, благородным во всех отношениях. Беда в том, что культурный человек может объяснить это другим, но не самому себе.

Я не люблю развлекательные коллективные блоги. Большая их часть кишит такими вот дикарями, которые только и ждут повода, чтобы дружно забить кого-нибудь мотыгами.

При этом грязные уголки интернета, коллективные блоги формата «униженные и оскорблённые», обитатели которых сами называют себя подонками и сами понимают, что занимаются чем-то гнусным — это ещё не так жутко, в этой подростковой браваде по крайней мере проглядывают какие-то зачатки будущей человечности.

Настоящий ужас — полчища святош, сначала дружно вопящие «Убей», а через пять минут не менее дружно собирающие 30 монет на лечение сломанной лапки попавшему под мотоцикл еноту.

Источник: Место для дискуссий

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