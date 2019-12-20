«Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Чемпионка

мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась в

своем «Инстаграме». «Ну что, снова на большой лед? Обожаю

интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем

чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не

начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?», – поинтересовалась Ирина

Слуцкая своих фолловеров.

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