«Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Чемпионка
мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась в
своем «Инстаграме». «Ну что, снова на большой лед? Обожаю
интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем
чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не
начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?», – поинтересовалась Ирина
Слуцкая своих фолловеров.
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