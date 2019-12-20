«Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

20.12.2019, 11:30, Разное

Чемпионка
мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась в
своем «Инстаграме».  «Ну что, снова на большой лед? Обожаю
интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем
чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не
начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?», – поинтересовалась Ирина
Слуцкая своих фолловеров.

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