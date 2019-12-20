«Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Чемпионка
мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась в
своем «Инстаграме». «Ну что, снова на большой лед? Обожаю
интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем
чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не
начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?», – поинтересовалась Ирина
Слуцкая своих фолловеров.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Пензе пожилой водитель за рулем «ВАЗа» сбил 5-летнего мальчика, сообщают местные СМИ. 65-летний водитель автомобиль «Лада Гранта» просто не заметил ребенка. Авария произошла сегодня утром возле одного из жилых домов. Пожилой водитель, находясь за рулем «LADA Granta», не увидел ребенка 5 лет, из-за чего чуть не сбил его. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Страна на обочине / 4 ноября
- Уроки «финской» войны, или Почему история постоянно повторяется (текст для соседей) / 2 декабря
- Ученые проследили, что происходит с мозгом во время гипоксически-ишемических судорог у новорожденных / 31 октября
- Мнение: Джонсон наносит ответный удар / 29 октября
- Мнение: «Война с Россией»: Украинцы победят только при одном условии / 8 ноября
- Мнение: Расстояние от здоровья до инвалидности тоньше человеческого волоса / 3 декабря
- Переодевшийся в шута Зеленский сел в лужу / 9 ноября
- Мнение: Рекорд Московской биржи, число брокерских счетов и неожиданный секрет смартфонов / 9 ноября