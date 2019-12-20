Умерла одна из «девушек Бонда»

Французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния», умерла в возрасте 78 лет, сообщили СМИ.
Как информирует сайт газета Le Monde, актриса умерла в среду в Париже после продолжительной болезни,передает ТАСС.
Клодин Оже родилась в апреле 1941 года. За свою карьеру Оже сыграла почти в восьми десятках фильмов и телесериалов. Мировую славу Оже получила, исполнив роль Доминик Дерваль в фильме про британского суперагента Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери.
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