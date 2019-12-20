Ученые рассказали о вреде красного мяса. Специалисты учли все аспекты данной тематики: от влияния продукта на здоровье до экологической составляющей вопроса.

При современном многообразии человеку сложно сделать выбор в сторону правильного питания. Многие продукты содержат в себе помимо полезных веществ еще и вредные, которые негативно скажутся не только на фигуре, но и на здоровье в целом. Одним из примеров такой еды является красное мясо. Это очень калорийный и тяжелый для переваривания продукт. Его расщепление в организме длится настолько долго, что начинают происходить гнилостные процессы. При этом выделяются токсины, которые незамедлительно попадают в кровь, вызывая тяжесть, усталость и другие симптомы интоксикации.

В организме создается кислотная среда, которая является идеальной для болезнетворных микроорганизмов. В этом случае человек становится уязвим для различных заболеваний. Гнилостные процессы всегда сопровождаются выделением газов, что провоцирует вздутие и дискомфорт. Кожа является органом выделительной системы, а, значит, определенно страдает от влияния токсинов. При отказе от красного мяса ее состояние улучшится. Придут в норму также показатели крови, например, холестерин. Исключение данного продукта из рациона питания ведет к снижению риска развития тяжелых заболеваний, таких, как рак, диабет или патологии сердечно-сосудистой системы.

Отказ от красного мяса хорошо скажется на экологии. Современное животноводство наносит непоправимый вред окружающей среде. Для сохранения планеты очень важно сократить объемы промышленного производства мяса и сопутствующих продуктов. Это позволит освободить поля для выращивания пищи для человека, снизит процент загрязнения сточных вод, уменьшит количество использования ископаемого топлива, вырубку лесов и устранит другие опасные последствия данной сельскохозяйственной практики.

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