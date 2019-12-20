Названы граждане, работающие 31 декабря с ленцой

20.12.2019, 11:21, Разное

Александр Щербаков, профессор ИГСУ РАНХиГС, назвал профессии, представители которых трудятся 31 декабря халатно, с ленцой. К таким гражданам эксперт отнёс, в первую очередь, офисных работников.
Для одних 31 декабря является обычным днём, для вторых – характеризуется возможностью делать всё «спустя рукава», для третьих – шансом получить дополнительную прибыль. Люди, которые трудятся на различных предприятиях, в последний день уходящего года особо не меняют производительность своего труда, отметил специалист. Те же, кто задействован в сфере услуг, под Новый год, наоборот, активизируют свои усилия. «Офисные работники, как правило, накануне праздников могут игнорировать свои обязанности, откладывая их на будущее», – пояснил эксперт в беседе с журналистами «РИА Новости».

Со словами профессора согласилась сотрудник МГУ им. Ломоносова Татьяна Разумова. По словам специалиста, один день всё же не сокращает производительность труда и никак не угрожает компаниям и предприятиям в плане утраты ими дохода.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Моделирование на физических макетах и разнокалиберные аэродинамические трубы скоро окончательно уйдут в прошлое: Kia создает виртуальную среду для конструирования автомобилей. Она не только ускорит процесс, но и позволит сэкономить. В новой среде одновременно смогут работать до 20 инженеров, причем в режиме реального времени. Этому способствуют шлемы виртуальной реальности и датчики движения, благодаря которым пользователи помещаются […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика