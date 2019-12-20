Названы граждане, работающие 31 декабря с ленцой

Александр Щербаков, профессор ИГСУ РАНХиГС, назвал профессии, представители которых трудятся 31 декабря халатно, с ленцой. К таким гражданам эксперт отнёс, в первую очередь, офисных работников.
Для одних 31 декабря является обычным днём, для вторых – характеризуется возможностью делать всё «спустя рукава», для третьих – шансом получить дополнительную прибыль. Люди, которые трудятся на различных предприятиях, в последний день уходящего года особо не меняют производительность своего труда, отметил специалист. Те же, кто задействован в сфере услуг, под Новый год, наоборот, активизируют свои усилия. «Офисные работники, как правило, накануне праздников могут игнорировать свои обязанности, откладывая их на будущее», – пояснил эксперт в беседе с журналистами «РИА Новости».
Со словами профессора согласилась сотрудник МГУ им. Ломоносова Татьяна Разумова. По словам специалиста, один день всё же не сокращает производительность труда и никак не угрожает компаниям и предприятиям в плане утраты ими дохода.
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