«Я долгое время хранила это в себе»: Нюша в юности стала жертвой извращенца

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Последнее: Моделирование на физических макетах и разнокалиберные аэродинамические трубы скоро окончательно уйдут в прошлое: Kia создает виртуальную среду для конструирования автомобилей. Она не только ускорит процесс, но и позволит сэкономить. В новой среде одновременно смогут работать до 20 инженеров, причем в режиме реального времени. Этому способствуют шлемы виртуальной реальности и датчики движения, благодаря которым пользователи помещаются […]
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