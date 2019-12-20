Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке назвал возможную причину его поступка

Отец Евгения Манюрова, подозреваемого в стрельбе в районе Лубянке в четверг, назвал вероятную причину его действий.
«Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112» сообщает, что Фатих Манюров не исключает – его сын мог быть кем-то «зомбирован».
По его словам, с Евгением он давно не общался, с женой развелся в 1981 году. При этом сына мужчина называет «угрюмым человеком».
Фатих Манюров сообщил, что его сын «работал охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)». По его словам, у Евгения якобы даже «появился восточный акцент». Сын также рассказывал отцу, что «мечтает стать мастером спорта по стрельбе».
В свою очередь Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112» сообщает, что Фатиху Манюрову вечером в четверг позвонила бывшая жена и сообщила, что «сын вовремя не вернулся домой». По ее словам, «утром он якобы уехал на соревнования по стрельбе».
Издание «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что мать Евгения Манюрова рассказала об увлечении сына стрельбой.
«Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», – рассказала она.
Женщина также сказала, что «в последнее время сын был возбужден». При этом он «вообще не пил и не курил».
«У него не было свободного времени – у него работа и хобби», – добавила она.
Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.
Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.
По данным СМИ, открывшего стрельбу мужчину зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб, занимал призовые места на спортивных соревнованиях.
При этом тренер стрелкового клуба, в котором занимался подозреваемый, рассказал, что Манюров стрелял плохо, учился всего три месяца.
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