Розалия Райсон высказалась после серьезной операции

Первое, что сделала девушка после операции – поделилась снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. На фото она лежит на больничной койке, а рядом сидит ее 35-летний супруг Андрей Шабарин и держит возлюбленную за руку.

По словам Розалии, муж предлагал ей сделать грудь еще год назад. Но он не настаивал, поэтому вскоре забыл об этой идее. А девушка намотала это себе на ус. Поэтому сейчас она решилась на отважный шаг, чтобы порадовать избранника.

Также Райсон отметила, для нее не имеет значения, что подумают окружающие о сделанной ей пластической операции. Она считает, что это не касается чужих людей. Важно лишь то, как к этому относится она сама и Андрей.

«Кто там за, кто против – меня вообще не волнует. Не им с этим жить, а нам», – подчеркнула звезда «Дома-2».

Участница телестройки увеличила грудь всего на полразмера, а также изменила ее форму. Проводивший операцию врач использовал импланты бразильской фирмы.

Райсон также раскритиковала тех, кто думает, что мамопластика влияет на рождение потомства. По ее словам, на беременность и кормление новорожденных операция ни коим образом не влияет.

К слову, сама Розалия пока детей заводить не хочет. Ведь они с Андреем поженились всего пару месяцев назад. Супруги хотят продлить эйфорию и насладиться друг другом сполна прежде, чем рожать наследников. Кроме того, дети – это очень серьезно, к ним надо подготовиться.

«Детей хотим, планируем, но где-то через год. А пока хочу заняться своей внешностью, ничего плохого в этом не вижу», – поделилась звезда шоу «Дом-2».

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