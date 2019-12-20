МОК лишил украинца Торохтия золотой медали Олимпиады из-за допинга

Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте сообщил, что украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, из-за допинга.
В декабре прошлого года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).
Украинец должен вернуть медаль, диплом и значок, которые он получил за победу на Олимпиаде.
Недавно спортсмен был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики на два года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020-го). Также аннулированы результаты Торохтия с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года.
Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года Торохтий завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010-го и серебро чемпионата Европы 2009-го.
В 2014-м Торохтий завершил профессиональную карьеру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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