Риск рецидива рака молочной железы вырастает, если во время химиотерапии прнимать антиоксиданты – исследование

Американские ученые выяснили, что вырастают риски рецидива рака молочной железы, а также увеличиваются шансы на летальный исход у тех пациентов, которые во время химиотерапии принимают антиоксиданты, сообщает сайт Medicalxpress.com.

Исследователи из Центра комплексного лечения рака в Розуэлл-Парке (США) провели рандомизированное исследование, направленное на изучение воздействия трех препаратов химиотерапии против рака молочной железы на ранней стадии. Пациенты с раком молочной груди наблюдались в среднем 6 лет на протяжении 2003-2010 годов, при этом 1 134 пациента, принимавших витамины А, С, Е, каротиноиды, коэнзим Q10, добавки с витамином В12, железом и омега-3 жирными кислотами, завершили все предложенные врачами опросы и позволили ученым определить статистику влияния антиоксидантов на здоровье онкобольных.

Так, из более чем 1 100 человек 18% принимали хотя бы один антиоксидант в день, а 44% принимали поливитамины. У тех женщин, которые принимали витамины А, С, Е, а также каротиноиды и коэнзим Q10, на 41% оказался увеличен риск рецидива болезни. Также у это группы пациентов выросли (хоть и не так сильно, как с рецидивом) шансы на летальный исход. Очень сильно увеличились шансы умереть у тех женщин, которые принимали добавки с витамином В12, железом и омега-3 жирными кислотами. У принимавших поливитамины пациентов не выявили каких-либо изменений в показателях.

Хоть авторы научной работы не считают ее руководством к действию и настаивают на проведении более крупного рандомизированного исследования с двумя группами участников, они, все же, рекомендуют пациентам с раком молочной железы получать необходимые им витамины и микроэлементы из пищи. Когда же возникнет проблема с аппетитом после или во время прохождения курса химиотерапии, то следует обратиться к диетологу или врачу, чтобы составить специализированную диету.

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