Секреты незабываемого отдыха в Мексике

Места отдыха

Туристы могут остановиться в одном из 166 отелей курортов Канкун,

Плайя-дель-Кармен, Ривьера-Майя, Пуэрто-Морелос и острова Косумель. Подавляющее

их большинство (122) – пятизвездочные отели. 34 отеля могут похвастаться четырьмя

звездами, и еще десять отелей входят в категорию двух– и трехзвездочных заведений.

Beach Palace

В легендарной Зоне Хотельера в Канкуне расположился отель Beach Palace. Он предлагает своим гостям расположиться в одном из 250 номеров с

панорамным видом на лагуну Ничупте или Карибское море. К услугам постояльцев

четыре ресторана, один из которых – международной кухни – также может похвастаться

круглосуточным буфетом. Рестораны ориентальной и итальянской кухни, а также стейк-хаус

открываются вечером.

Отель как нельзя лучше подходит для семейного отдыха. Для

детей в Beach Palace подготовлена специальная развлекательная программа, включающая

в себя уроки испанского языка, мастер-класс по приготовлению пиццы и другие

одновременно интересные и полезные занятия. Программа обновляется каждые две

недели. Следить за изменениями в программе можно через специальное приложение

или на официальном сайте отеля.

Кроме того, специально для детей в отеле работает интерактивная

игровая зона и детский бассейн. Развлекаться там маленькие постояльцы могут как

в компании своих родителей, так и под присмотром заботливых и внимательных аниматоров.

Малышей до четырех лет за отдельную плату можно оставить с няней.

Есть у Beach Palace и что предложить взрослым гостям. Они

могут заказать оздоровительные и уходовые процедуры в отдельных SPA и

Beauty

зонах отеля. Услуги предоставляются за отдельную плату, однако в случае проживания

от трех ночей и более предусмотрена скидка в размере 40%.

Кроме того, игровая зона для детей после наступления восьми вечера

превращается в спортбар с развлекательными шоу, бильярдом, теннисом и

напитками. В зоне Sky Floor под крышей отеля находятся панорамный бар, спортзал

и 2 бассейна. В честь особых праздников – дней рождения или свадеб – отель

готовит для постояльцев персональные сюрпризы в номерах или ресторанах.

The Grand at Moon Palace

На площади в 900 гектаров расположился комплекс из двух

отелей – The Grand и Moon Palace. При этом под саму застройку отданы всего 25

гектаров земли, остальную же часть занимают живописные мангровые леса. Для удобства постояльцев по территории

курсирую шаттлы с регулярными маршрутами, а также гольф-кары, доставляющие

гостей до точек назначения в индивидуальном порядке.

Отели предлагают своим гостям услуги 23 ресторанов

преимущественно азиатской, мексиканской и итальянской кухни. Кроме того, на

территории налажено собственное производство мороженого и кондитерских изделий,

а овощи и фрукты, подаваемые к столу, выращиваются на собственном огороде

отелей. В перерывах между завтраками, обедами и ужинами гости могут заглянуть в бистро, стейк-хаус или рыбный

ресторан у бассейна.

Расположение посреди мангрового леса создает в отелях

уникальные условия для жизни. В болотах живут детеныши крокодила – их завозят

туда сразу после рождения, а затем увозят после достижения определенного

возраста. Также во время прогулок по лесу гости могут встретить милых зверьков куати.

А для того, чтобы знакомство постояльцев с мексиканской фауной проходило

максимально комфортно, в комплексе работает штатный биолог.

Moon Palace

Отель Moon Palace был построен еще в 1992 году, однако, сохраняя

верность традициям высочайшего качества, постоянно перестраивался и обновлялся.

Сейчас он объединяет в себе два лобби – Nizun и Sunrise – и располагает

номерным фондом в 3,5 тысячи комнат. К слову о традициях. Именно в лобби Sunrise,

отделанном турецким мрамором и ониксом в окружении уникальных витражей в традиционном

мексиканском стиле, некогда был впервые смешан легендарный коктейль «Текила

Санрайз». Его, как и другой элитный алкоголь известных брендов, до сих пор

можно попробовать в отеле.

Комнаты отеля, помимо стандартного набора, необходимого для

качественного отдыха, предлагают своим жильцам гамак, джакузи, обновляемый

ежедневно минибар и диспансер с алкогольными напитками, а также набор косметики

CHI. При желании номер можно также оборудовать колыбелью или дополнительной

кроватью.

Для самых маленьких постояльцев в Moon Palace действует игровая

площадка, работающая по принципу «все включено». Сюда входят закуски, напитки,

мороженое и попкорн, а также аэрохоккей, приставки, болиды и множество других игр

и развлечений. Любителей спортивного отдыха ждет фитнес-зал, поле для гольфа и

бассейн со стимулятором волн.

Также отличительной чертой Moon Palace можно считать

собственную программу лояльности. При бронировании номера на счет отдыхающих

начисляются специальные баллы. Три ночи принесет 500, четыре – 750, пять – 1,5

тысячи, 12 ночей – две тысячи, а более продолжительное бронирование обогатит

личный счет постояльца на 2,5 тысячи баллов. В дальнейшем ими можно будет расплачиваться

за дополнительные услуги отеля, такие как SPA-процедуры или экскурсии. При

расчете один балл равен одному доллару. Постояльцу останется лишь оплатить

налог в 16%. Баллы хранятся на счете в течение года с момента зачисления. Их

можно передавать своим друзьям и родственникам.

The Grand

Второй отель комплекса – The Grand – представляет своим

клиентам еще больше возможностей для отдыха с наивысшим уровнем комфорта. Его

постояльцы могут пользоваться всей инфраструктурой Moon Palace, а также

исключительными преимуществами своего отеля. В их число входят десять бассейнов

разной тематики – для семейного или спортивного отдыха, аквапарк и ночной клуб

с собственной шоу-программой.

Номера отеля The Grand настраиваются в соответствии с

пожеланиями гостей. Постоялец может выбрать не просто тип подушки – с водой,

ортопедическая или пуховая, но даже аромат, который она должна источать – ромашка,

мята или лаванда.

С браслетом The Grand турист сможет посещать все отели Palace Resorts за исключением Le Blanc. Таким образом, выезжая на шоппинг или

экскурсию в другую часть полуострова, постоялец отеля может воспользоваться

рестораном, душем и другими услугами в ближайшем отеле сети.

Playacar Palace

Следующий отель, на который стоит обратить свое внимание

туристу, находится за пределами Канкуна. Playacar Palace расположен в

Плайя-дель-Кармени может похвастаться удобным расположением. От него одинаково

легко добраться до острова Консумель и Пятой авеню. Также несомненным плюсом

является небольшое число постояльцев и открытое лобби.

Для детей с десяти утра и до десяти вечера работает игровая

площадка. Взрослым гостям предлагаются утренние занятия йогой, СПА, салон

красоты и тренажерный зал с панорамным видом на джунгли.

Отдельного упоминания заслуживает гастрономическая сторона

отдыха в Playacar Palace. Для 500 гостей работают 55 поваров. На территории

отеля действуют несколько ресторанов национальной кухни, снек-бар, ресторан

теппаньяки и Луна-лаунж с баром и закусками. Тонкие ценители наверняка оценят

избранные сорта из таких регионов, как Франция, Испания и Новая Зеландия.

Программа отдыха

Мексика – это не только отели с высочайшим уровнем комфорта,

рестораны с богатой кухней и SPA-процедуры.

Перелет в другое полушарие стоит совершить и ради того, чтобы получить

по-настоящему уникальные впечатления.

Национальная кухня

Рестораны отелей Palace Resorts предлагают своим гостям

блюда со всех уголков мира. Однако побывать в Мексике и не попробовать местной

кухни – настоящее гастрономическое преступление. Тортилья, буррито и чимичанга,

фахита и морепродукты, гуакомоле и сальса никого не оставят равнодушными. Ценители

же могут попробовать до 500 видов текилы и коктейлей на ее основе. Выбор из

всего этого многообразия ограничен только фантазией и личными предпочтениями

самого путешественника.

Острова Исла Мухерес и Консумель

Уже само путешествие до островов можно расценивать как

самостоятельное приключение. А стоит туристу сойти на берег, как начинается совершенно

новый его этап – дорога к сердцу карибской природы сквозь бесконечные песчаные

пляжи и тропические леса.

Впрочем, для получения незабываемых ощущений можно даже не ступать

своей ногой на землю Исла Мухерес или Консумель. Воды близ островов абсолютно

заслуженно считаются лучшими локациями для дайвинга и снорклинга. Благодаря

соседству со вторым по величине в мире коралловым рифом и рукотворным подводным

музеем Musa каждое погружение превращается в уникальный вид досуга.

Древние цивилизации

Начать свое знакомство с культурой древний майя лучше всего

в археологической зоне Эль-Рей, благо расположена она всего в 25 километрах от

Канкуна. Здесь расположены руины 47 построен, в том числе церемониальных зданий

и рынка, возведенных в I веке до нашей эры. И если в Эль-Рей в туристе только

пробуждается любовь и интерес к древним цивилизациям Юкатана, то окончательно

закрепляются они в его душе после посещения Чичин-Ицы и Тулума. В дни весеннего

и осеннего равноденствия на стене пирамиды Кукулькана причудливая игра теней

устраивает перед зрителями настоящее представление – Танец пернатого змея. Но и

в любой другой день эти заброшенные города майя выглядят более чем впечатляюще.

Современная Мексика

Не только история давно минувших дней и доколумбовское

величие древних индейцев заслуживает внимание туристов. Интерес представляет и

современная жизнь в Мексике. Стоит лишь начать внимательнее смотреть по

сторонам, как можно заметить украшающие многие стены граффити с самым разным сюжетом.

А уровень исполнения колеблется в самом широком спектре от трогательного

примитивизма до настоящих шедевров современного искусства. Неудивительно, ведь

одним из первых граффитчиков Канкуна считается знаменитый мексиканский

живописец Диего Ривера, муж легендарной Фриды Кало.

Нерукотворные шахты

Только на Юкатане и ближайших островах можно встретить такое

явление, как сенот. Это естественный провал в известняке. Они бывют как «сухими»,

так и заполненными пресной водой. В последнем случае сенот становится своего

рода естественным бассейном, в котором может искупаться любой желающий, если он

не испытывает страха перед замкнутыми пространствами и не испугается возможно

гнездящихся там летучих мышей.

Шопинг

Как и любое место, являющееся точкой притяжения для

миллионов туристов, Канкун и его окрестности не избежал судьбы превращения в

шопинг-центр. Те, кто интересуются таким видом отдыха, могут отправится на

Пятую авеню – это длинная пешеходная улица в Плайя-дель-Кармен, во время прогулки

по котором можно повстречать как крупные торговые центры, так и небольшие сувенирные

лавочки. А по адресу Меркадо, 28 в Канкуне турист увидит настоящий рынок в

даунтауне.

Ночная жизнь

Самые широкие возможности «оторваться» Канкун предлагает тем

туристам, которые после насыщенного дня сохраняют силы для развлечений после

заката. Клуб Coco Bongo можно назвать центром ночной жизни Мексики. Приглашенные

диджеи, костюмированные шоу и льющаяся рекой текила создают уникальную

атмосферу, которую по достоинству оценили любители со всех уголков мира.

Куати и агути

Одних из самых милых представителей карибской фауны –

енотовидных носух или куати, а также мелких грызунов агути – можно встретить

прямо на территории отеля. И если первые охотно позируют туристам просто так,

то вторые ждут за свое расположение награду в виде угощения. Эксперты предупреждают,

что поддаваться на манипуляции этих обаятельных зверьков не стоит, в первую

очередь – ради их же блага. И если неправильная диета может навредить зверькам,

то съемка и восхищение со стороны туристов разных возрастов пойдут им только на

пользу.

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