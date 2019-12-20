Шведскую журналистку удивили российские поезда

20.12.2019, 11:12, Новости дня

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от путешествия по РФ на поезде.

«Лучшее в поездках по РФ на поезде – это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба», – рассказала она шведской газете Dagens Nyheter, передает РИА «Новости».

При этом журналистка отметила, что в самолетах российских авиакомпаний нередко происходят конфликты, потасовки и драки, пассажиры ведут себя неуважительно по отношению к другим. Также, отметила Лаурен, часто россияне отказываются выполнять просьбы членов экипажа.

«Ничего подобного вы никогда не увидите в поездах. Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов», – добавила она.



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