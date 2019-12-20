Кардашян в образе Элизабет Тейлор позировала для 7Hollywood

20.12.2019, 11:06, Новости дня

Американская модель Ким Кардашян показала в Instagram снимки для журнала 7Hollywood.

Модель примерила черное блестящее платье Mugler с корсетом. Образ дополнили макияжем, прической и украшениями в стиле актрисы Элизабет Тейлор.

«Надевая одежду Mugler из частных архивов», – написала она.

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Wearing Mugler Private Archives for @7hollywood_mag. * WHAT A DREAM * Art Direction by @manfredthierrymugler. Photographed by @alixmalka Styled by @maryammalakpour Make Up @makeupbymario Hair @peter.savic Video @sunset_edit

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Дек 2019 в 8:11 PST

Автор снимков – Аликс Малка.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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