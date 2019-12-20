Пригожин сравнил попытку Натальи Фриске с жуликами из 90-х

Иосиф Пригожин сравнил попытку Натальи Фриске с действиями жуликов из 90-х. Продюсер считает, что спекулировать на образе умершей сестры недостойно.

Путь, выбранный Фриске-младшей, — это дорога в никуда. Копия в искусстве всегда считалась чем-то менее значимым по сравнению с оригиналом. Возвращение исполнительницы на сцену после неудачной первой «замены» старшей сестры в группе «Блестящие», когда Наталья Фриске буквально через три месяца была вынуждена покинуть коллектив, должна была предостеречь её от повторной ошибки. Очевидно, за 13 лет многое забылось. В течение этого времени были различные попытки найти свое призвание. Мастер визажа, владелица бара на Шри-Ланке — занятия, в которых нет ничего предосудительного. Как и вернуться в шоубиз, записав песню «Белая черемуха» с бывшим солистом некогда популярной группы «Турбомода» Александром Поповым. Возможно, зрители и оценили бы стремление к творчеству певицы и её настойчивость. Но их реакция на подражание безвременно ушедшей сестре была резко негативной.

Продюсер Пригожин и раньше был невысокого мнения об интеллектуальных способностях российских поп-звезд, вслед за Вячеславом Добрыниным он назвал их «тупыми». Теперь же его определение стало еще более жестким, а сравнение поступка Натальи Фриске с обманными действиями известных наперсточников, процветавших в «лихие» 90-е, впечатлило многих. Сделать прическу, как у сестры, еще не значит стать ею, считает Пригожин.

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