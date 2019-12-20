Пригожин сравнил попытку Натальи Фриске с жуликами из 90-х

20.12.2019, 11:04, Разное

Иосиф Пригожин сравнил попытку Натальи Фриске с действиями жуликов из 90-х. Продюсер считает, что спекулировать на образе умершей сестры недостойно.
Путь, выбранный Фриске-младшей, — это дорога в никуда. Копия в искусстве всегда считалась чем-то менее значимым по сравнению с оригиналом. Возвращение исполнительницы на сцену после неудачной первой «замены» старшей сестры в группе «Блестящие», когда Наталья Фриске буквально через три месяца была вынуждена покинуть коллектив, должна была предостеречь её от повторной ошибки. Очевидно, за 13 лет многое забылось. В течение этого времени были различные попытки найти свое призвание. Мастер визажа, владелица бара на Шри-Ланке — занятия, в которых нет ничего предосудительного. Как и вернуться в шоубиз, записав песню «Белая черемуха» с бывшим солистом некогда популярной группы «Турбомода» Александром Поповым. Возможно, зрители и оценили бы стремление к творчеству певицы и её настойчивость. Но их реакция на подражание безвременно ушедшей сестре была резко негативной.

Продюсер Пригожин и раньше был невысокого мнения об интеллектуальных способностях российских поп-звезд, вслед за Вячеславом Добрыниным он назвал их «тупыми». Теперь же его определение стало еще более жестким, а сравнение поступка Натальи Фриске с обманными действиями известных наперсточников, процветавших в «лихие» 90-е, впечатлило многих. Сделать прическу, как у сестры, еще не значит стать ею, считает Пригожин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Оперативные службы в Москве проверяют информацию о «минировании» всех станций метрополитена, сообщил источник в экстренных службах. «Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.  Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика