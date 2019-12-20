Спор Rambler и Twitch решили в досудебном порядке

Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group к стриминговому сервису Twitch за распространение пиратских трансляций матчей чемпионата Англии по футболу в связи с урегулированием спора в досудебном порядке.

«Производство по административному делу прекратить», – передает ТАСС решение судьи.

Ранее сообщалось, что Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций чемпионата Англии по футболу. Российская компания собиралась взыскать с Twitch рекордные 180 млрд рублей, а также заблокировать крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch в России.

Также глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщал о намерении компании подать иск против «Матч ТВ».

Напомним, в среду в Twitch заявили, что Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch по делу о нелегальном распространении Английской футбольной премьер-лиги.

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