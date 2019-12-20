Спор Rambler и Twitch решили в досудебном порядке

Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group к стриминговому сервису Twitch за распространение пиратских трансляций матчей чемпионата Англии по футболу в связи с урегулированием спора в досудебном порядке.
«Производство по административному делу прекратить», – передает ТАСС решение судьи.
Ранее сообщалось, что Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций чемпионата Англии по футболу. Российская компания собиралась взыскать с Twitch рекордные 180 млрд рублей, а также заблокировать крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch в России.
Также глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщал о намерении компании подать иск против «Матч ТВ».
Напомним, в среду в Twitch заявили, что Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch по делу о нелегальном распространении Английской футбольной премьер-лиги.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Оперативные службы в Москве проверяют информацию о «минировании» всех станций метрополитена, сообщил источник в экстренных службах. «Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», – информирует ТАСС со ссылкой на источник. Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Euronews — преждевременная зима принесла Европе снежные бури и наводнения / 14 ноября
- Президент Чехии попросил контрразведку прекратить заниматься российскими шпионами и сосредоточиться на борьбе с коррупцией / 25 октября
- Российских дачников обяжут законом поддерживать добрососедские отношения / 9 декабря
- В Госдуме предложили неожиданную идею повышения доходов россиян / 23 ноября
- В Жуковском произошел крупный пожар / 3 ноября
- В оккупированном Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой – СМИ / 15 декабря
- Клуб «Спартак» (Москва) объявил, что власти США не дали визы футболистам. Владелец клуба – под санкциями / 11 ноября
- WSJ: США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 / 15 ноября