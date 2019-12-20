СМИ назвали имя стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке. Что еще о нем известно

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили имя стрелявшего у здания ФСБ в Москве. По их данным, нападавшего зовут Евгений Манюров. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Стрельба на Лубянке началась 19 декабря вечером в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, д. 23. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. «Крайне тяжело» ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, всего пострадали пять человек. Нападавший убит.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Что еще известно о нападавшем

Аккаунт человека с именем Евгений Манюров есть во «Вконтакте», там указано место обучения – Российский государственный университет правосудия, пишет Медуза.

РЕН ТВ сообщает, что юрист Манюров жил в Подольске.

Уроженец Подольска Евгений Манюров упоминается в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в декабре 2014 года он зарегистрировался как «инживидуальный предприниматель», указав среди видов деятельности работу в сфере права, но в апреле 2015 закрыл ИП.

Тезка Манюрова есть в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школы экономики.

Кем работал нападавший

РЕН ТВ и «Комсомольская правда» сообщают, что Манюров работал в частных охранных предприятиях. Мать Манюрова уточнила, правда, что в последнее время сын нигде не работал и «общался с какими-то арабами по телефону» по-английски.

Изданию Baza мать уточнила, что узнала об увольнении сына 19 декабря, когда он не приехал домой, и она позвонила его коллеге. По ее словам, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было «какое-то возбуждение».

Телеграм-каналу «112» отец Манюрова рассказал , что сын охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

Нападавший был членом стрелкового клуба

В ноябре 2019 года Манюров получил третье место в классе PCC (карабин пистолетного калибра) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По данным «Комсомольской правды», в октябре Манюров участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского, который погиб в Беслане и посмертно получил звание Героя России.

Мать Манюрова рассказала Baza, что сын занимался стрельбой три-четыре года и «очень любил это дело».

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович уточнил, что Манюров ходил к ним месяца три и стрелял плохо. По его словам, Манюров практиковался в черной куртке с капюшоном.

Что известно о стрельбе у ФСБ

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата, у здания ФСБ на Лубянке. Стрельба началась в 18:10 в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, д. 23.

Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко – он скончался на месте от ран. Минздрав сообщил, что «крайне тяжело» ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, всего пострадали пять человек.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое, и в перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. Еще один, по версии некоторых СМИ, выбежал на улицу, где продолжил стрелять и убил сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной. Затем выживший стрелок якобы забежал в один из домов, где и был застрелен силовиками.

Позже в пресс-службе ФСБ сообщили, что нападавший был один, и проникнуть в здание спецслужбы ему якобы так и не удалось.

В момент стрельбы президент России Владимир Путин был в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь работников спецслужб в День работника органов безопасности (ФСБ, СВР и ФСО России), сам профессиональный праздник отмечается 20 декабря. Там, как сообщают агентства, он призывал «усиливать работу по линии контрразведки». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложили о нападении.

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