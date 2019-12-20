В Тбилиси тяжело ранили сына первого президента Грузии Гамсахурдии

20.12.2019, 10:54, Новости дня

В Тбилиси тяжелые ранения получил сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия. Об этом 19 декабря сообщило издание «Грузия online».

В полиции открыли дело по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии «попытка предумышленного убийства».

Сегодня грузинское издание Interpressnews написало, что Гамсахурдии провели семичасовую операцию, его состояние остается тяжелым.

«Состояние пациента достаточно тяжелое: у него множественные травмы грудной клетки, множественная травма головного мозга и черепа. Очень много гематом было как с правой, так и с левой стороны черепа, повреждены были кости черепа в лобной и теменной части. На операцию потребовалось семь часов, гематомы удалены, выполнена декомпрессия. Состояние мозга, релаксация мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным. Пациент переведен в реанимацию», – рассказал нейрохирург Арчил Джваршеишвили.

Он допустил, что сыну первого президента страны понадобится еще одна операция.

Звиад Гамсахурдия был председателем Верховного Совета Грузинской ССР в 1990 – 1991 годах, первым президентом Грузии в 1991 – 1992 годах. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, Гамсахурдия бежал из Грузии, возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии, где разразилась гражданская война между центральной властью и его сторонниками, в которой звиадисты потерпели поражение.

Скрываясь от правительственных войск, Гамсахурдия погиб в конце 1993 года в селе Дзвели Хибула при невыясненных до конца обстоятельствах. Расследование его гибели продолжается по настоящее время.

Цотне Гамсахурдия осенью 2007 года был обвинен грузинскими властями в шпионаже в пользу РФ и попытке организации государственного переворота, после чего скрывался в России. Был в оппозиции к тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Оперативные службы в Москве проверяют информацию о «минировании» всех станций метрополитена, сообщил источник в экстренных службах. «Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.  Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика