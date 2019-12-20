Член Либертарианской партии в Перми стал обвиняемым по делу об установке чучела Путина в центре города

Член Либертарианской партии в Перми Александр Котов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве из-за установки в центре города чучела с лицом Владимира Путина. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Из подозреваемого я стал обвиняемым. Позавчера пришли результаты психолого-лингвистической экспертизы, которая нашла в моих действиях признаки неуважения к обществу и мотивы политической ненависти, а действия участников назвала согласованными. По сути эксперты вместо следствия дали юридическую характеристику, это больше напоминает обвинительное заключение», — приводит издание слова Котова.

По его словам, единственным аргументом следствия стали показания одного неназванного свидетеля. По этому делу также проходят пермский активист Александр Шабарчин и активист регионального штаба Навального Данила Васильев.

11 ноября 2018 года в Перми неизвестные прикрепили к столбу манекен с маской Путина в тюремной робе. К нему были прикреплены надписи «Военный преступник Пыня В.В.» и «Лжец». Полицейские задержали Шабарчина как предполагаемого автора акции, лидера пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова и его 17-летнего приятеля, которые снимали манекен на видео.

Первым фигурантом дела стал активист Александр Шабарчин. В январе 2019 года у него дома прошли обыски. Все фигуранты дела до вчерашнего дня проходили как подозреваемые.

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