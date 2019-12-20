«Стрелял плохо, всего три месяца занимался». Что рассказали родственники и знакомые Евгения Манюрова, которого называют «лубянским стрелком»

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, где занимался Евгений Манюров, предположительно открывший огонь у здания ФСБ на Лубянке, рассказал, что мужчина занимался стрельбой всего три месяца, стрелял «плохо», а на занятия ходил в длинном плаще, который отказывался снимать. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

«Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — отметил Солович.

«Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», — сказал тренер.

Как пишет «КП», в октябре Манюров участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского.

Мать Манюрова рассказала изданию Baza, что сын увлекался стрельбой. «Стрельбой увлекался, занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби, особо близких друзей у него не было, в гости никто не приходил. Женат не был и женщины у него нет. Не курил и не пил вообще, у него не было свободного времени — у него работа и хобби», — сказала она.

Она также добавила, что Манюров несколько месяцев назад уволился с работы, но продолжал каждое утро уезжать «на сопровождение».

Мать Манюрова узнала, что сын уволился еще несколько месяцев назад, когда позвонила коллеге сына в день стрельбы. Перед происшествием на Лубянке Манюров сказал матери, что едет на соревнования по стрельбе.

Изданию «КП» женщина рассказала, что в последнее время он общался по телефону с «какими-то арабами». «Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — рассказала женщина.

Отец Манюрова рассказал Telegram-каналу 112, что сын рассказывал о работе охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Сотрудник посольства рассказал «МБХ медиа», что никогда не видел Манюрова.

«Я не имею права опровергать эту информацию, но я никогда его не видел», — сказал собеседник издания.

По словам Фатиха Манюрова, он стал замечать, что у Евгения появился восточный акцент.

По месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное, пишет КП со ссылкой на сотрудника следственной группы. В доме мужчины проходят обыски.

Манюров жил в подмосковном Подольске. Он окончил Российскую академию правосудия. Участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба. В конце ноября занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина.

РЕН-ТВ сообщил ранее, что Манюров в прошлом управлял фирмой, занимавшейся консультированием в области коммерческой деятельности. Ее ликвидировали в 2015 году.

19 декабря в Москве гражданин открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже ФСБ опровергла эти сведения и заявила, что стрелок был один. Его застрелили сотрудники силовых структур спустя час после начала стрельбы.

В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ. Еще пятеро человек получили ранения. Один из пострадавших — гражданский. Нападавший предположительно стрелял из охотничьего карабина «Сайга». При нем также нашли пистолет и нож. Baza сообщает, что в рюкзаке стрелка находилось взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.

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