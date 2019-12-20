Лукашенко прибыл в Петербург

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу утром прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург.
Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС, пишет БелТА.
В повестку заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.
Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.
Также ожидается встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
7 декабря в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.
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