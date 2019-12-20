Автоновости: В Россию привезут компактный и очень стильный кроссовер Peugeot

В Россию привезут компактный и очень стильный кроссовер Peugeot

Летом 2019 года состоялась премьера нового поколения городского кроссовера Peugeot 2008. И хотя автомобиль сделан с прицелом на Европу, хорошая новость есть и для россиян — 2008 запустят на нашем рынке, причем уже очень скоро.

Прежний кроссовер Peugeot 2008 уже исчез из российской линейки "Пежо" — но только ради того, чтобы уступить место автомобилю нового поколения. Как сообщили агентству "Автостат" в представительстве Группы PSA, официальный старт продаж нового Peugeot 2008 в России состоится уже весной 2020 года. Подробностей о ценах, моторной гамме и оснащении для нашего рынка пока нет.

Hot or not: 10 отличных альтернатив кроссоверу Opel Grandland X

В техническом плане Peugeot 2008 — типичный современный кроссовер для города, в котором сочетаются стильный дизайн и передний привод.

Французский паркетник получил яркое оформление передней части — с оригинальной LED-светографикой фар и длинными "саблями" ДХО. Плюс боковины кузова сложной формы и задняя часть, отсылающая к старшему 3008.

Самыми интересными фишками в интерьере стали цифровая трехмерная приборка 3D i-Cockpit, новая медиасистема и нефиксируемый джойстик АКП.

В основе нового 2008 лежит архитектура CMP, которая используется и в хэтчбеках Peugeot 208/Opel Corsa. В длину кроссовер сразу до 4 300 мм при колесной базе 2 600 мм, что позволило увеличить не только размеры салона, но и багажник. Теперь в грузовой отсек кроссовера помещается не 360, а 405 л, причем под полом багажника предусмотрен дополнительный отсек еще на три десятка литров. Задние кресла можно сложить в "ровный пол".

Двигателей для кроссовера предусмотрено пять: три варианта 1,2-литрового бензинового турбомотора PureTech с отдачей в 100, 130 или 155 л.с., а также 1,5-литровый дизель, способный развивать 100 или 130 л.с. Старшим моторам положен 8-ступенчатый автомат, а базовой КПП назначена 6-ступенчатая механика. Привод – только на передние колеса, но в сложных дорожных ситуациях на помощь должна прийти система Grip Control. Какие из агрегатов достанутся России, пока не уточняется.

Кстати, есть у Peugeot 2008 и сугубо электрическая версия со 136-сильным мотором (260 Нм) и запасом хода в 310 км. Но на ее появление в России мы бы не рассчитывали.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-24» заявила, что считает возможной разработку предложений об изменении Конституции в части расширения полномочий парламента. «Может быть, нужна какая-нибудь донастройка. Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя, может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, […]