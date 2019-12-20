Затонувшую в Севастополе подлодку начали буксировать к месту утилизации

20.12.2019, 10:44, Новости дня

Водолазы Черноморского флота начали транспортировать затонувшую вместе с плавдоком и позднее всплывшую списанную подводную лодку из Южной бухты Севастополя к месту утилизации, сообщили в ЧФ.

«Начата буксировка подлодки к месту, где она будет утилизирована», – передает РИА «Новости» слова источника в ЧФ.

Напомним, в воскресенье стало известно, что в севастопольской бухте затонул плавучий док со списанной подлодкой. Их решили отбуксировать к месту утилизации. Позже в Сети опубликовали фото дока и подлодки.

Врио губернатора города Михаил Развожаев заявил, что в Южной бухте Севастополя произошел разлив нефтепродуктов из-за утонувшего плавдока со списанной подводной лодкой.



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