«Просто красотка!»: белая и пушистая Гузеева привела россиян в экстаз

Звезда
запечатлела рабочие моменты съемок новогоднего шоу Первого канала, в которых
пару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев. Кадрами артистка поделилась в соцсети. «Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка!
Но! Я могу над собой посмеяться! Дима невероятный, большой Артист! Горжусь и
счастлива иногда поработать вместе», – подписала снимки Лариса Гузеева.
60-летняя телесваха
дополнила свой нежный образ облегающими черными леггинсами и уггами с золотыми
пайетками. Поклонники тут же отметили, как молодо выглядит ведущая программы
«Давай поженимся!» на Первом канале.
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