Какую икру лучше всего покупать

По ее словам, лучше всего покупать деликатес в стеклянной банке или на развес – так сложнее спрятать некачественный продукт. Тем не менее, самым классическим вариантом является жестяная тара, но тогда стоит внимательнее осмотреть упаковку.
Если на банке есть минимальные повреждения, то стоит отложить ее в сторону. По данным телеканала «360», тара не должна быть вздутой. Это верный признак наличия недопустимых видов микробов в продукте.
Микробы и прочие посторонние организмы в икре приводят к тяжелым последствиям, сообщает РИА ФАН. Самое безобидное – искажение вкуса. Но есть риск получить сильнейшее отравление.
«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися», – заметила Наталья Петроченкова.
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Эксперт Роскачества в интервью радио Sputnik отметила, что лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также она утверждает, что надо смотреть на место изготовления икры. Самая лучшая продукция из традиционных мест, вроде Камчатки и Сахалина, пишет RT.
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