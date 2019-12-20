Какую икру лучше всего покупать

По ее словам, лучше всего покупать деликатес в стеклянной банке или на развес – так сложнее спрятать некачественный продукт. Тем не менее, самым классическим вариантом является жестяная тара, но тогда стоит внимательнее осмотреть упаковку.

Если на банке есть минимальные повреждения, то стоит отложить ее в сторону. По данным телеканала «360», тара не должна быть вздутой. Это верный признак наличия недопустимых видов микробов в продукте.

Микробы и прочие посторонние организмы в икре приводят к тяжелым последствиям, сообщает РИА ФАН. Самое безобидное – искажение вкуса. Но есть риск получить сильнейшее отравление.

«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися», – заметила Наталья Петроченкова.

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Публикация от Great Taste Caviar (@gtcaviar) 19 Дек 2019 в 11:11 PST

Эксперт Роскачества в интервью радио Sputnik отметила, что лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также она утверждает, что надо смотреть на место изготовления икры. Самая лучшая продукция из традиционных мест, вроде Камчатки и Сахалина, пишет RT.

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