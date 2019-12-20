Мнение: Террорист из Подольска

Вчерашний террорист с Лубянки, который был ликвидирован после приезда спецназа на место нападения https://colonelcassad.livejournal.com/5506084.html.

Им оказался бывший охранник Евгений Манюров, 39 лет от роду, проживавший в Подольске, который некоторое время практиковался в стрельбе с Подмосковье,с легальным карабином.

Видео ликвидации террориста.

Причины, которые его толкнули на стрельбу у здания ФСБ на Лубянке пока не очевидны.

По данным ФСБ, кроме убитого Манюрова, погиб сотрудник ФСБ + еще 4 человека получили ранения, из них 2 тяжелые.

Расследование дела о стрельбе у здания ФСБ передано Следственному Комитету.

Осторожно, фото 18+





Цветы на месте гибели погибшего сотрудника ФСБ.

Весьма вероятно, что нападение было специально приурочено ко дню чекиста. 20 декабря была образована ВЧК, от которой и берет начало наша любимая "Кровавая Гэбня". Ну а в день стрельбы отмечался День военного контрразведчика. Такой себе Киселев.ЖПГ

Источник: Colonel Cassad

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