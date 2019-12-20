Собянин рассказал о помощи пострадавшим в стрельбе на Лубянке

Пострадавшим в перестрелке в районе Лубянки оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибшего в перестрелке сотрудника ФСБ, а также сообщил, что «пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь».
Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.
Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.
По данным СМИ, открывшего стрельбу мужчину зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб, занимал призовые места на спортивных соревнованиях. В его квартире при обыске нашли арсенал с оружием.
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