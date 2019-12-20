Любовь ушла: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

Ченнинг Татум и певица Джесси Джей были вместе год, и отныне, если верить сообщениям западных СМИ, романтические отношения их больше не связывают. Первым об этом сообщил журнал Us Weekly: «Ченнинг и Джесси расстались около месяца назад, но остались хорошими друзьями». Инсайдер издания People также добавил:

Там не было никакой драмы. Они просто решили идти разными путями. У них разные приоритеты по жизни, мало пересечений. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с дочерью Эверли, а Джесси предпочитает Англию.

Напомним, о романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года, после того, как они были замечены на романтическом свидании в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле. Спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга Дженна Дьюэнн официально подала на развод, поставив точку в отношениях, о конце которых они объявили еще весной.

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