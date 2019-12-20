Мария Миронова с сыном, Кристина Асмус, Александра Бортич и другие на премьере фильма «Холоп»

Представив свой новый фильм на открытии Недели российского кино в Лондоне в конце ноября, режиссер Клим Шипенко решил познакомить с ним и российскую публику. Начал — со звездных гостей и журналистов. Вчера в московском «Октябре» состоялась премьера «Холопа», которую посетили исполнители главных ролей Александра Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а также гости — Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Екатерина Волкова, Константин Крюков и многие другие.

Кристина Асмус Клим Шипенко с семьей Александра Бортич Милош Бикович Мария Миронова Екатерина Волкова с дочерью Агния Кузнецова Константин Крюков Иван Охлобыстин с женой и детьми

Меня часто приглашают для воплощения образов женщин на грани нервного срыва, — рассказывала Мария Миронова о том, как согласилась на роль в «Холопе», в интервью HELLO!. — Я от этого устала. Последние пять лет мечтала о комедийной роли. А наша киноиндустрия так устроена, что если человека начали использовать в каком-то одном амплуа, то это навсегда. (Смеется.) Сложно вырваться из этого замкнутого круга. Люди мыслят шаблонами и уже не видят тебя в другом ключе. <…> В чистой комедии не работала никогда, и именно это было моей мечтой, которую осуществил режиссер Клим Шипенко в фильме «Холоп». Когда я впервые прочитала сценарий, подумала, что это трагикомедия, сразу появилась ассоциация с картиной «Иван Васильевич меняет профессию», хотя эти фильмы нельзя сравнивать, но что-то есть, даже в трейлере есть саундтрек оттуда. В общем, я была рада этому предложению. Анна Чурина Арарат Кещян Алена Чехова Александр Котт Жанна Мартиросян Андрей Бурковский Андрей Гайдулян

В комедии Клима Шипенко смеяться предлагается над героем Милоша Биковича — избалованным мажором Гришей, который вконец заигрался в красивую жизнь и ни во что не ставит родных и близких. Наставить зарвавшееся чадо на путь истинный решает его отец-олигарх (Иван Охлобыстин), причем выбирает для этого весьма оригинальный способ: достоверную симуляцию века XIX, в котором его дорогому сыну уготована роль совсем не зажиточного купца, а обычного холопа. Останется ли в живых этот последний герой русской современности, когда под рукой не окажется дорогого авто и волшебной отцовской карточки? Можно будет узнать уже в кино с 26 декабря.

Станислав Ярушин Артур и Элина Джанибекян Гоша Куценко и Анна Чапман Кирилл Нагиев

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