Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на 30%

20.12.2019, 10:30, Новости дня

В прошлом месяце на российском рынке увеличились продажи китайских автомобилей.

В ноябре удалось продать свыше 3,96 тысяч новых автомобилей, что на 33,5 процентов больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, наиболее востребованными в РФ оказались автомобили марки Haval, которые реализовали в количестве 1,4 тысяч машин с приростом продаж до 3,2 раз. На втором месте остается бренд Geely, который получил прирост продаж в 2,3 раза с 890 продажами в России.

Замыкает тройку лидеров китайская компания Chery, которая продажа свыше 600 автомобилей на российском рынке. Вместе с тем за прошлый месяц большая часть китайских автопроизводителей отметила серьезное снижение продаж.



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