Украинская балерина Екатерина Кухар впервые показала дочь Анастасию. Фото обложки журнала «Отдохни!», для которой они позировали вместе, Кухар разместила в Instagram.
«Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза… Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия, что ее наконец-то покажут…⠀ И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо…» – написала она 19 декабря.
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Знакомьтесь, это Настя!♥ * * Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса * готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья её глаза… * Она всем соседям рассказала, что у неё будет фотосессия и то, что её наконец-то покажут… * * И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая… * Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо… * * Ищите наше откровенное интервью на страницах журнала @otdohniua * С завтрашнего дня в продаже. * #magazine #christmasmagic #mylittleprincess
Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Она прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины.
Она замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: пятилетняя Анастасия и десятилетний Тимур.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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