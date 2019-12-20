Сел в маршрутку и пропал: в Челябинске разыскивают ребенка

В четверг, 19 декабря, в Челябинске пропал школьник. Мать мальчика написала заявление в полицию, передает РИА Новости.

По словам женщины, ребенок возвращался домой из гимназии на маршрутном такси. Во время поездки он сообщил матери о пробке возле цирка и с тех пор перестал выходить на связь, уточняет телеканал «360».

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции и волонтеры разыскивают школьника.

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