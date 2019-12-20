Эксперты по здоровому питанию рассказали, как не сорваться с диеты

20.12.2019, 10:30, Разное

Специалисты по здоровому питанию рассказали, как не сорваться с диеты. Они разработали ряд рекомендаций для тех, кто желает привести свои формы в порядок и сохранить здоровье.
Прежде всего диетологи предупредили, что правильное похудение – процесс длительный, поэтому придется себя контролировать в течение определенного времени. Чтобы легче перенести это с психологической точки зрения, следует учесть некоторые моменты. Прибегать к этим приемам специалисты рекомендуют регулярно, чтобы никакие незапланированные вмешательства не сбили с намеченной цели. Один день недели стоит отвести под планирование. В намеченную дату стоит сесть и подумать о меню на всю предстоящую неделю, составить список необходимых покупок и сходить в магазин, чтобы всё это приобрести. В этот же день уместно подготовить продукты к использованию, помыть, возможно, нарезать. Каждый вечер в течение недели необходимо подготавливать перекус, чтобы захватить с собой на работу.

Кроме питания, необходимо проработать свой двигательный режим. Для этого специалисты рекомендуют составить план тренировок, наметить их время и продолжительность. В расписание должны быть включены 2-3 похода в зал. Чтобы не увиливать, рекомендуется позвонить тренеру заранее и записаться на определенную дату. Лучше заранее собрать сумку, куда положить все необходимое для тренировки.

В расписании должен учитываться полноценный отдых. Необходимо определить отход ко сну в 10 или 11 часов вечера и неуклонно следовать намеченному режиму.



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